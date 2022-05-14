В финале Евровидение 2022 выступила и представительница Сербии Konstrakta со своим номером на песню In Corpore Sano.

Konstrakta — In Corpore Sano

Что известно о Konstrakta

Konstrakta — это псевдоним сербской артистки Аны Джурич. Начала она свой путь в группе Zemlja Gruva (Land of Groove). Также Ана выступала на разогреве у Эми Уайнхаус на последнем в ее жизни концерте в Белграде в 2011 году.

В сольном творчестве (с 2019 года) Konstrakta любит обращаться к важным социальным явлениям. Ее номер на Евровидении не стал исключением.

Кстати, трек In Corpore Sano (B здоровом теле) некоторые интерпретировали как критику в сторону сербской системы здравоохранения и сатиру на недостижимые стандарты красоты.