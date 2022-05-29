Другий благодійний телемарафон Save Ukraine #StopWar пройде 29 травня. Початок о 21.00 за київським часом.

В Україні дивитися телемарафон Save Ukraine можна буде на всіх телеканалах і платформах, що мовлять Єдині новини.

Онлайн-трансляція концерту Save Ukraine – #StopWar

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Відомо, що у благодійному телемарафоні візьмуть участь Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитіла, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra та інші.

Артисти виступатимуть живим звуком із Києва та його міста-побратима Берліна. Ведучими заходу стануть Тимур Мірошниченко та Маша Єфросиніна.

Мета телемарафону — зібрати кошти для закупівлі медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим і постраждалим цивільним і військовим унаслідок війни.

Перший благодійний телемарафон Save Ukraine #StopWar пройшов 27 березня у Варшаві. Тоді для вирішення гуманітарних проблем вдалося зібрати понад 40 млн грн.