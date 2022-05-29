Второй благотворительный телемарафон Save Ukraine #StopWar пройдет 29 мая. Начало в 21.00 по киевскому времени.

В Украине смотреть телемарафон Save Ukraine можно будет на всех телеканалах и платформах, которые вещают Единые новости.

Онлайн-трансляция концерта Save Ukraine – #StopWar

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Известно, что в благотворительном телемарафоне примут участие Океан Эльзы, Тина Кароль, Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитіла, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra и другие.

Артисты выступят живым звуком из Киева и его города-побратима Берлина. Ведущими мероприятия станут Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Цель телемарафона — собрать средства для закупки медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим гражданским и военным в результате войны.

Первый благотворительный телемарафон Save Ukraine #StopWar прошел 27 марта в Варшаве. Тогда для решения гуманитарных проблем удалось собрать более 40 млн грн.