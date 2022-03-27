Міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України Save Ukraine – #StopWar відбудеться 27 березня. Початок о 18.30 за київським часом.

В Україні дивитися телемарафон Save Ukraine можна буде на всіх телеканалах і платформах, що мовлять Єдині новини.

Онлайн-трансляція концерту Save Ukraine – #StopWar

У концерті візьмуть участь понад 20 українських артистів – Monatik, Тіна Кароль, The Hardkiss, Океан Ельзи, Jamala, Go-A, Даха Браха, Один в каное, Alyona Alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Артем Пивоваров, Аліна Паш, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, Tvorchi, NK та інші.

Іноземні зірки також підтвердили участь у концерті, тож очікуємо на виступи Imagine Dragons, Fatboy Slim, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, IAMX, Gus Gus, Ніно Катамадзе та інших.

Масштабний концерт покажуть щонайменше 20 країн. Під час благодійного марафону кожен глядач зможе пожертвувати кошти на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реалізується 1+1 media, командою фестивалю Atlas, Суспільне та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, Мінкульту, МЗС і Мінсоцполітики.