Співачка Таїсія Повалій активно гастролює Росією разом із прокремлівськими зірками. Артистка активно дає концерти у компанії з Газмановим та Харатьяном, поки в її рідній країні триває війна.

Про це заявила українська телеведуча Катерина Осадча в Instagram. Вона присоромила Таїсію, яка активно мовчить про війну в Україні понад сотню днів, заробляючи криваві гроші в Росії.

Осадча виклала у соцмережу відео, на якому артистка співає зі сцени перед публікою.

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– Повалій продовжує співати у російських містах як ні в чому не бувало, – додала до ролика підпис Катерина.

За словами телеведучої, ролик було знято у Муромі, який навіть у Росії вважається глибинкою. У короткому відео можна помітити, як співачка виконує пісню Мама-мамочка під фонограму, що не викликало емоції у публіки – глядачі не захотіли підспівувати їй.

Співачка не вперше виступає в Росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого – у квітні Повалій виступила у Кремлі на церемонії вручення премії Шансон року 2022 – тоді вона заспівала у дуеті зі Стасом Михайловим, який активно підтримує війну в нашій країні.

Після цього вона виступила у Росії на День перемоги 9 травня, де виконала Пісню про рушник українською мовою. Причому про війну вона активно мовчить.