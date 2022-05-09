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Ганьба на віки! Таїсія Повалій заспівала Пісню про рушник на Дні перемоги в Росії

9 Травня 2022, 15:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Таїсія Повалій

Співачка Таїсія Повалій в Росії заспівала на концерті до Дня перемоги пісню українською мовою – Рідна мати моя.

Артистка продовжує мовчати про війну в рідній країні та робити цинічні вчинки. Цього разу вона виконала відому українську композицію. Сцена під час виступу була прикрашена зірками та декораціями в кольорах георгіївської стрічки.

На великому екрані також була картина у кольорах прапора України. Сама артистка постала в білій сукні в підлогу.

Користувачі мережі обурені таким вчинком артистки, яка, як ні в чому не бувало, продовжує виконувати українські пісні. Своє обурення вони залишають і в Instagram сина Повалій, оскільки сама співачка закрила в своєму акаунті коментарі.

  • Мені цікаво, що у вашої мами в голові? Співатиме українську пісню в Росії на 9 травня… Де її дно?
  • Рівень понад цинізму – Повалій.
  • Це гидота.
  • Ваша мама прям зірка. Ганьба на віки!
  • Дуже добре ваша мама показує свої переживання, виконуючи пісні перед людьми, які нас вбивають.
  • Мамі нормально розважати українською піснею російських генералів, які наказують бомбити Україну? Є межі цинізму в цієї жінки? Я розумію, що гроші, але це ж наскільки бридко має бути від самої себе.– Пишуть користувачі мережі.

Слід зазначити, що люди в залі їй підспівують.

Нагадаємо, раніше Таїсія Повалій заспівала у Кремлі з любителями президента РФ Володимира Путіна. Артистка виступила в дуеті зі Стасом Михайловим, який активно підтримує війну в Україні.

На сцені в Кремлі також виступили Микола Басков, Любов Успенська, Олександр Розенбаум та інші путіністи.

Таїсія Повалій з 1997 року удостоєна звання Народної артистки України. Ба більше, з 2012 до 2014 року вона була народним депутатом нашої країни.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну виконавиця не сказала жодного слова, а своїми цинічними вчинками вона показує те, що підтримує дії Путіна та геноцид українського народу.

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Таїсія Повалій
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