Співачка Таїсія Повалій в Росії заспівала на концерті до Дня перемоги пісню українською мовою – Рідна мати моя.
Артистка продовжує мовчати про війну в рідній країні та робити цинічні вчинки. Цього разу вона виконала відому українську композицію. Сцена під час виступу була прикрашена зірками та декораціями в кольорах георгіївської стрічки.
На великому екрані також була картина у кольорах прапора України. Сама артистка постала в білій сукні в підлогу.
Користувачі мережі обурені таким вчинком артистки, яка, як ні в чому не бувало, продовжує виконувати українські пісні. Своє обурення вони залишають і в Instagram сина Повалій, оскільки сама співачка закрила в своєму акаунті коментарі.
- Мені цікаво, що у вашої мами в голові? Співатиме українську пісню в Росії на 9 травня… Де її дно?
- Рівень понад цинізму – Повалій.
- Це гидота.
- Ваша мама прям зірка. Ганьба на віки!
- Дуже добре ваша мама показує свої переживання, виконуючи пісні перед людьми, які нас вбивають.
- Мамі нормально розважати українською піснею російських генералів, які наказують бомбити Україну? Є межі цинізму в цієї жінки? Я розумію, що гроші, але це ж наскільки бридко має бути від самої себе.– Пишуть користувачі мережі.
Слід зазначити, що люди в залі їй підспівують.
Нагадаємо, раніше Таїсія Повалій заспівала у Кремлі з любителями президента РФ Володимира Путіна. Артистка виступила в дуеті зі Стасом Михайловим, який активно підтримує війну в Україні.
На сцені в Кремлі також виступили Микола Басков, Любов Успенська, Олександр Розенбаум та інші путіністи.
Таїсія Повалій з 1997 року удостоєна звання Народної артистки України. Ба більше, з 2012 до 2014 року вона була народним депутатом нашої країни.
З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну виконавиця не сказала жодного слова, а своїми цинічними вчинками вона показує те, що підтримує дії Путіна та геноцид українського народу.