Співачка Таїсія Повалій в Росії заспівала на концерті до Дня перемоги пісню українською мовою – Рідна мати моя.

Артистка продовжує мовчати про війну в рідній країні та робити цинічні вчинки. Цього разу вона виконала відому українську композицію. Сцена під час виступу була прикрашена зірками та декораціями в кольорах георгіївської стрічки.

На великому екрані також була картина у кольорах прапора України. Сама артистка постала в білій сукні в підлогу.

Користувачі мережі обурені таким вчинком артистки, яка, як ні в чому не бувало, продовжує виконувати українські пісні. Своє обурення вони залишають і в Instagram сина Повалій, оскільки сама співачка закрила в своєму акаунті коментарі.

Мені цікаво, що у вашої мами в голові? Співатиме українську пісню в Росії на 9 травня… Де її дно?

Рівень понад цинізму – Повалій.

Це гидота.

Ваша мама прям зірка. Ганьба на віки!

Дуже добре ваша мама показує свої переживання, виконуючи пісні перед людьми, які нас вбивають.

Мамі нормально розважати українською піснею російських генералів, які наказують бомбити Україну? Є межі цинізму в цієї жінки? Я розумію, що гроші, але це ж наскільки бридко має бути від самої себе.– Пишуть користувачі мережі.

Слід зазначити, що люди в залі їй підспівують.

Нагадаємо, раніше Таїсія Повалій заспівала у Кремлі з любителями президента РФ Володимира Путіна. Артистка виступила в дуеті зі Стасом Михайловим, який активно підтримує війну в Україні.

На сцені в Кремлі також виступили Микола Басков, Любов Успенська, Олександр Розенбаум та інші путіністи.

Таїсія Повалій з 1997 року удостоєна звання Народної артистки України. Ба більше, з 2012 до 2014 року вона була народним депутатом нашої країни.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну виконавиця не сказала жодного слова, а своїми цинічними вчинками вона показує те, що підтримує дії Путіна та геноцид українського народу.