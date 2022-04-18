Украинская певица Таисия Повалий выступила в Кремле во время российско-украиской войны.

На церемонии вручения премии Шансон года 2022 народна артистка Украины выступила в дуэте со Стасом Михайловым, который активно поддерживает войну в нашей стране. За песню Что с тобой? Как же я? артисты получили статуэтку.

— Спасибо большое. Спасибо Радио шансон за эту награду. У меня их уже много, надеюсь, еще будут, — сказала Повалий со сцены.

На сцене в Кремле также выступили Николай Басков, Любовь Успенская, Александр Розенбаум и другие артисты, которые поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.

Таисия Повалий с 1997 года удостоена звания Народной артистки Украины. Более того, с 2012 по 2014 год она была народным депутатом нашей страны.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину — 24 февраля, Повалий не сказала ни слова, а своим выступлением в Кремле она показала, что поддерживает геноцид украинского народа.

Фото: Таисия Повалий