Певица Таисия Повалий активно гастролирует по России вместе с прокремлевскими звездами. Артистка активно дает концерты в компании с Газмановым и Харатьяном, пока в ее родной стране идет война.

Об этом заявила украинская телеведущая Екатерина Осадчая в Instagram. Она пристыдила Таисию, которая активно молчит о войне в Украине спустя более сотни дней, зарабатывая кровавые деньги в России.

Осадчая выложила в соцсеть видео, на котором артистка поет со сцены перед публикой.

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— Повалий продолжает петь в российских городах как ни в чем не бывало, — добавила к ролику подпись Екатерина.

По словам телеведущей, ролик был снят в Муроме, который даже в России считается глубинкой. В коротком видео можно заметить, как певица исполняет песню Мама-мамочка под фонограмму, что не вызвало эмоции у публики — зрители не стали ей подпевать.

Певица не впервые выступает в России с момента полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля — в апреле Повалий выступила в Кремле на церемонии вручения премии Шансон года 2022 — тогда она спела в дуэте со Стасом Михайловым, который активно поддерживает войну в нашей стране.

После этого она выступила в России на День победы 9 мая, где исполнила Пісню про рушник на украинском языке. Причем о самой войне она активно молчит.