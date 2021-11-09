У вівторок, 9 листопада, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 11 та 12 серій легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов.

Ці епізоди наблизять шанувальників до розгадки, хто ж такий Андрій Жадан. Ніхто навіть не підозрює, на що ж здатен колишній кріпак.

З допомогою Ольги Родзевич Стефан Яблоневський дістається Катерини. Він має намір розповісти всю правду про Андрія і смерть Віри на його руках. Нарешті, істина буде розкрита.

Бордель, де знайшли мертву Віру, повік не залишить пам’яті Стефана. Так само, як і жага помститися тому, хто забрав у нього найдорожче. Занадто багато таємниць покривають Жадана, як і його шлях до мільйонного статку. Чи можна вірити словам польського князя? Шукати розгадку візьметься сама Катерина.

Сліди ймовірного злочину Жадана ведуть до будинку розпусти мадам Макарової. Катя вирушає до своїх колишніх подружок, щоб дізнатися, що насправді відомо дівчатам про статус Андрія. Чи будуть там свідчити проти купця першої гільдії?

Пан Мальований не планує здаватися. Він шукає можливості, як здивувати Павлусю. А ось дві невістки, тим часом, мають намір посватати Карпа з іншою.

Вечір пам’яті пана Коренєва приголомшив усе вище товариство. Ніколя не збирається більше приховувати стосунки з Оленою. Тому оголошує про їхнє вінчання на світському вечорі. Чи зможуть молодята протистояти суспільному осуду? І чи не закриють їм вхід у вищий світ?

Дивіться 11 та 12 серії костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов о 20.15 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, що у попередніх серіях Кріпосної Катерина втратила найкращу подругу, а Назар — кохану дружину та матір своєї дитини.

Репутація Жаданів у суспільстві опинилася під загрозою. Червінка повернулася до рук Петра, який усіма силами зміг отримати владу над маєтком. Назар покинув київський маєток Жаданів, сказавши Катерині, що ніколи не зможе пробачити її.