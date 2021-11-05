8 листопада на телеканалі СТБ відбудеться вихід 9 та 10 серії легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов.

За сюжетом, головна героїня Катерина втрачає найкращу подругу, а Назар — кохану дружину та матір своєї дитини. Тепер репутація Жаданів у суспільстві — під загрозою, а Червінка повертається до рук Петра, який усіма силами зміг отримати владу над маєтком. Лариса за участь у театрі розплачується ілюзією щасливої ​​родини.

Таємниці минулого вриваються у життя Каті та Андрія — ім’я Віри тепер на слуху, і дружина Жадана вимагає від чоловіка пояснень. Правда з вуст коханого може виявитися нестерпною для дівчини.

Смерть Григорія Червінського розділила життя Наталі на “до і після”. Батько і брат не в змозі повернути її додому. Відтепер вона черниця Григорія, не готова впускати у свій світ рідних та близьких. Її будинок тут, у монастирі – вона віддає спадщину храму і відмовляється від багатств. Тепер вона настоятелька монастиря, і це завдасть клопоту її братові Миколі.

Глядачі досі не знають, хто насправді цей Стефан Яблоневський. Достеменно відомо лише одне: його помста Жадану нещадна. Стефан хоче відібрати у нього Катерину, але зробити це не так просто.

Павлина всіляко намагається втішити Катю, доводячи, що вона аж ніяк не винна у смерті Орисі. Назар покинув київський маєток Жаданів, сказавши Катерині, що ніколи не зможе пробачити її. До того ж минуле Жадана та Яблоневського лише погіршують стан головної героїні.

Дивіться у понеділок, 8 листопада, нові серії легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов о 20.15 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, що в попередніх серіях Кріпосної 3 Петро Червінський влаштував скандал прямо перед початком аукціону сімейства Жаданів. Орися не пережила лихоманку, спричинену пологами — Катя звинувачує в цьому лише себе.