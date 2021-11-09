Во вторник, 9 ноября, на телеканале СТБ состоится премьера 11 и 12 серий легендарной костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов.

Эти эпизоды приблизят поклонников к разгадке, кто такой Андрей Жадан. Никто даже не подозревает, на что же способен бывший крепостной.

С помощью Ольги Родзевич Стефан Яблоневский добирается до Катерины. Он намерен рассказать всю правду об Андрее и смерти Веры на его руках. Наконец-то истина будет раскрыта.

Бордель, где нашли мертвую Веру, вовек не покинет памяти Стефана. Так же, как и жажда отомстить тому, кто отнял у него самое дорогое. Слишком много тайн покрывают Жадана, так же, как и его путь к миллионному состоянию. Можно ли верить словам польского князя? Искать разгадку возьмется сама Катерина.

Следы вероятного преступления Жадана ведут в публичный дом мадам Макаровой. Катя отправляется к своим бывшим подружкам, чтобы узнать, что на самом деле известно девушкам о статусе Андрея. Станут ли они свидетельствовать против купца первой гильдии?

Пан Малеваный не планирует сдаваться. Он ищет возможности, как удивить Павлусю. А вот две невестки, тем временем, намерены сосватать Карпа с другой.

Вечер памяти господина Коренева ошарашил все высшее общество. Николя не намерен больше скрывать отношения с Еленой. Поэтому огласил об их венчании на светском вечере. Смогут ли новобрачные противостоять осуждению общества? И останутся ли они вхожи в высший свет?

Смотрите 11 и 12 серии костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов в 20:15 на телеканале СТБ.

Напомним, что в предыдущих сериях Крепостной Екатерина потеряла лучшую подругу, а Назар – любимую жену и мать своего ребенка.

Репутация Жаданов в обществе оказалась под угрозой. Червинка вернулась в руки Петра, который всеми силами смог получить власть над имением. Назар покинул киевское имение Жаданов, сказав Екатерине, что никогда не сможет простить ее.