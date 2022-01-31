Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Музика

Таємне стало явним: Кароль показала кліп 10-річної давності

31 Січня 2022, 15:04
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп на пісню Переживем измены, який був знятий 10 років тому.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фрагмент відеороботи та зазначила, що раніше кліп ніхто не бачив, окрім неї та режисера Алана Бадоєва.

– Цій відеороботі десять років! Ніхто не бачив її, крім нас з Аланом Бадоєвим. Таємне стало явним, – написала Кароль.

Повну версію відео зможуть побачити лише підписники Patreon production. Кароль не повідомила, чи буде доступний кліп на її особистому YouTube-каналі.

У коментарях шанувальники закидали компліментами Тіну та її кліп.

  • Коли два генії зустрічаються, робота не може бути поганою.
  • Вау, круто! Чекаю з нетерпінням! Ще повністю не бачила, але відчуваю, що це буде неймовірно гарно!
  • Я ще не знаю, що це за відеоробота, але відчуваю щось дуже сильне!
  • Яка краса, ви незвичайна просто!
  • Щось цікаве!
  • Нічого собі! Це щось неймовірно професійне!
  • Це шедевр, Тіночка! – пишуть у коментарях.

Нещодавно Тіна Кароль показала, як провела перший місяць 2022 року. Зірка оприлюднила серію фото, які були зроблені в січні.

Зокрема, у добірці можна побачити, як Тіна літала на гелікоптері, читала книгу, виступала на сцені та займалася йогою.

Читайте також:
Таємне стало явним: Кароль показала кліп 10-річної давностіПросив вибачення особисто: Потап про конфлікт із Тіною Кароль

Теги
Кліп , Тіна Кароль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь