Українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп на пісню Переживем измены, який був знятий 10 років тому.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фрагмент відеороботи та зазначила, що раніше кліп ніхто не бачив, окрім неї та режисера Алана Бадоєва.

– Цій відеороботі десять років! Ніхто не бачив її, крім нас з Аланом Бадоєвим. Таємне стало явним, – написала Кароль.

Повну версію відео зможуть побачити лише підписники Patreon production. Кароль не повідомила, чи буде доступний кліп на її особистому YouTube-каналі.

У коментарях шанувальники закидали компліментами Тіну та її кліп.

Коли два генії зустрічаються, робота не може бути поганою.

Вау, круто! Чекаю з нетерпінням! Ще повністю не бачила, але відчуваю, що це буде неймовірно гарно!

Я ще не знаю, що це за відеоробота, але відчуваю щось дуже сильне!

Яка краса, ви незвичайна просто!

Щось цікаве!

Нічого собі! Це щось неймовірно професійне!

Це шедевр, Тіночка! – пишуть у коментарях.

Нещодавно Тіна Кароль показала, як провела перший місяць 2022 року. Зірка оприлюднила серію фото, які були зроблені в січні.

Зокрема, у добірці можна побачити, як Тіна літала на гелікоптері, читала книгу, виступала на сцені та займалася йогою.