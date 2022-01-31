Українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп на пісню Переживем измены, який був знятий 10 років тому.
На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фрагмент відеороботи та зазначила, що раніше кліп ніхто не бачив, окрім неї та режисера Алана Бадоєва.
– Цій відеороботі десять років! Ніхто не бачив її, крім нас з Аланом Бадоєвим. Таємне стало явним, – написала Кароль.
Повну версію відео зможуть побачити лише підписники Patreon production. Кароль не повідомила, чи буде доступний кліп на її особистому YouTube-каналі.
У коментарях шанувальники закидали компліментами Тіну та її кліп.
- Коли два генії зустрічаються, робота не може бути поганою.
- Вау, круто! Чекаю з нетерпінням! Ще повністю не бачила, але відчуваю, що це буде неймовірно гарно!
- Я ще не знаю, що це за відеоробота, але відчуваю щось дуже сильне!
- Яка краса, ви незвичайна просто!
- Щось цікаве!
- Нічого собі! Це щось неймовірно професійне!
- Це шедевр, Тіночка! – пишуть у коментарях.
Нещодавно Тіна Кароль показала, як провела перший місяць 2022 року. Зірка оприлюднила серію фото, які були зроблені в січні.
Зокрема, у добірці можна побачити, як Тіна літала на гелікоптері, читала книгу, виступала на сцені та займалася йогою.