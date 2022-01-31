Украинская певица Тина Кароль презентовала клип на песню Переживем измены, который был снят 10 лет назад.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала фрагмент видеоработы и отметила, что раньше клип никто не видел, кроме нее и режиссера Алана Бадоева.

– Этой видеоработе десять лет! Никто не видел ее, кроме нас с Аланом Бадоевым. Тайное стало явным, – написала Кароль.

Полную версию видео могут увидеть только подписчики Patreon production. Кароль не сообщила, будет ли доступен клип на личном YouTube-канале.

В комментариях поклонники забросали комплиментами Тину и ее клип.

Когда два гения встречаются, работа не может быть плохой.

Вау, круто! Жду с нетерпением! Еще полностью не видела, но чувствую, что это будет невероятно красиво!

Я еще не знаю, что это за видеоработа, но чувствую что-то очень сильное!

Какая красота, вы необычная просто!

Что-нибудь интересное!

Ничего себе! Это что-то невероятно профессиональное!

Это шедевр, Тиночка! – пишут в комментариях.

Не так давно Тина Кароль показала, как провела первый месяц 2022 года. Звезда обнародовала серию фото, сделанных в январе.

В частности, в подборке можно увидеть, как Тина летала на вертолете, читала книгу, выступала на сцене и занималась йогой.