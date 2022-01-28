Українська співачка Тіна Кароль показала, як провела перший місяць 2022 року.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила серію фото, які були зроблені в січні. Зокрема, у добірці можна побачити, як Тіна літала на гелікоптері та читала книгу Червона нитка: сила захисту Йегуда Берга.

Також Кароль показала фрагмент концерту, який відбувся 7 січня у палаці Україна, оприлюднила фото десерту з малиною та ялинки, усипаної снігом.

На останньому знімку Тіна похизувалася складною асаною з йоги. У кадрі співачка стоїть на руках, тримаючи вагу свого тіла та ноги вгорі.

– Мій січень, – лаконічно підписала пост артистка.

У коментарях підписники закидали компліментами артистку. Дехто зізнався, що сумував за “живими” фото Тіни.

Варто зазначити, що цього акаунт Кароль був заповнений лише професійними фото зі зйомок, афішами, рекламними інтеграціями чи фрагментами з концертів.

Мені не здається, це лайф-пост? Вау!

Фото неймовірні, такі живі.

Як ми скучили за такими живими постами!

Гарна! Можна побільше таких постів?

Гарно і затишно!

Ущіпніть мене, це що лайф-пост?

Як давно я не бачила у Тіни таких простих і гарних фото!

Душевний січень вийшов.

Як несподівано! Можна так кожен місяць?

Ваау, відпочивайте більше, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Тіна Кароль зізналася, що не святкує свій день народження вже понад 10 років. Зазвичай співачка в цей день сидить в студії, співає, знімається в різних шоу та тікає від зайвих очей та привітань.