Український музичний продюсер Потап (справжнє ім’я – Олексій Потапенко) розповів про конфлікт зі співачкою Тіною Кароль.

Відповідаючи на запитання Було чи не було, музикант сказав, що ніколи не забував, хто така Тіна Кароль.

– Як можна забути, хто така Тіна Кароль? Це все одно, що забути, хто такий Ісус Христос, – зазначив Потап.

Однак інтернет все пам’ятає, а саме виступ Тіни Кароль на музичному фестивалі Atlas Weekend 2021, де вона була хедлайнером. Там виступав і гурт Потапа – Mozgi, який вдав, що не знає, що це за артистка.

У відповідь співачка звинуватила Mozgi в амнезії. Проте Потап запевняє, що про сказане шкодує, тож одразу вибачився перед колегою.

– Це такий жарт був просто. Знову невдалий. Мені довелося просити пробачення особисто. Вибачився, так, – зізнався Олексій.

Саме на тому ж фестивалі Потап поцілувався у губи з Позитивом (справжнє ім’я – Олексій Завгородній). Тоді вони пояснили, що таким чином вирішили підтримати Melovin, який зробив камінг-аут.

– Із чоловіком було. Цілувався з Позитивом і дядею Ванею. Чого тільки з ними не було, – розповів Потап.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зізналася, що в неї немає друзів. Артистка не любить ділитися секретами, а після смерті чоловіка розраховує лише на себе.

Проте, за словами артистки, вона хотіла б дізнатися, що таке справжня дружба.