Суддя кулінарного проєкту МастерШеф Ольга Мартиновська розповіла про брата, який воює на боці Росії проти України.

Каже, це її троюрідний брат по татовій лінії. Зараз вони не спілкуються, а тому й не чіпають цю тему.

– Спочатку тато мій щось дзвонив, намагався достукатися, що як так, тут же твоя бабуся живе, а ти, онук із Криму, на неї випускаєш ракети. Але потім зрозуміли, що немає сенсу витрачати на це якісь емоції, сльози, час, – поділилася Мартиновська.

Додає, зараз на духовному та фізичному рівнях вона позбулася родичів із РФ, ніби в неї їх і не було.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що не тільки в Мартиновської є родичі в країні-агресорі, які не просто не визнали війну в Україні, а й пішли проти неї.

Так, нещодавно музикант Коля Серга розповів про брата з РФ, який також є військовослужбовцем.