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Персони

Тато намагався достукатися: Ольга Мартиновська розповіла про брата, який воює проти України

17 Жовтня 2023, 09:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ольга Мартиновська

Суддя кулінарного проєкту МастерШеф Ольга Мартиновська розповіла про брата, який воює на боці Росії проти України.

Каже, це її троюрідний брат по татовій лінії. Зараз вони не спілкуються, а тому й не чіпають цю тему.

– Спочатку тато мій щось дзвонив, намагався достукатися, що як так, тут же твоя бабуся живе, а ти, онук із Криму, на неї випускаєш ракети. Але потім зрозуміли, що немає сенсу витрачати на це якісь емоції, сльози, час, – поділилася Мартиновська.

Додає, зараз на духовному та фізичному рівнях вона позбулася родичів із РФ, ніби в неї їх і не було.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що не тільки в Мартиновської є родичі в країні-агресорі, які не просто не визнали війну в Україні, а й пішли проти неї.

Так, нещодавно музикант Коля Серга розповів про брата з РФ, який також є військовослужбовцем.

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Джерело
Аліна Доротюк
Теги
МастерШеф
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