Артист і військовослужбовець Коля Сєрга розповів про родичів із РФ. Він поділився, що його двоюрідний брат воює на боці окупантів.

Коля розповів, що народився в Україні, проте його одразу відвезли в Росію. Там він прожив 3-4 роки в дитинстві та близько двох років в усвідомленому віці. Наразі в нього в країні-агресорі є родичі, від яких із початком повномасштабної війни артист відрікся.

– Мамина рідна сестра там живе і вся сім’я, її діти, з якими ми проводили дитинство в Черкасах у бабусі. Мій двоюрідний брат, його звуть Сергієм, і він російський військовослужбовець. Він на початку повномасштабної війни написав мамі повідомлення, щоб не виходили з домівок, все буде добре. Я попросив маму, щоб вона послала його на**й, – наголосив Сєрга.

Коля додав, що підтримує зв’язок із одним росіянином, ім’я якого не розкрив.

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Той, за словами Сєрги, виїхав із РФ і отримав громадянство іншої країни. Також з початком повномасштабної війни він періодично допомагає українцям.