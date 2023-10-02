Співачка-зрадниця Анна Асті (справжнє ім’я – Анна Дзюба) отримала російське громадянство.

Про те, що артистка остаточно зреклася рідної України, пишуть росЗМІ. Стати громадянкою країни-агресора уродженці Черкас було нескладно, оскільки її чоловік – росіянин.

Ще в 2021 році в одному з інтерв’ю Анна Асті говорила, що зі зміною українського паспорта збирається почекати. Тоді вона зазначала, що з російським документом колись може й не потрапити до рідної країни, де в неї вся родина.

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До слова, зрадниця була в Україні й на початку повномасштабної війни. Раніше режисер Алан Бадоєв говорив, що в них було заплановано зйомки кліпу з Анною Асті в Одесі, проте після 24 лютого 2022 року зрадниця припинила виходити на контакт і повернулася назад у РФ.