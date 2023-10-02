Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Остаточно відмовилася від України: зрадниця Анна Асті отримала громадянство РФ

2 Жовтня 2023, 13:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анна Асті

Співачка-зрадниця Анна Асті (справжнє ім’я – Анна Дзюба) отримала російське громадянство.

Про те, що артистка остаточно зреклася рідної України, пишуть росЗМІ. Стати громадянкою країни-агресора уродженці Черкас було нескладно, оскільки її чоловік – росіянин.

Ще в 2021 році в одному з інтерв’ю Анна Асті говорила, що зі зміною українського паспорта збирається почекати. Тоді вона зазначала, що з російським документом колись може й не потрапити до рідної країни, де в неї вся родина.

Зараз дивляться

До слова, зрадниця була в Україні й на початку повномасштабної війни. Раніше режисер Алан Бадоєв говорив, що в них було заплановано зйомки кліпу з Анною Асті в Одесі, проте після 24 лютого 2022 року зрадниця припинила виходити на контакт і повернулася назад у РФ.

Читайте також:
Зірки-зрадникиГроші не пахнуть: 7 зірок-зрадників, які “продалися” Росії

Теги
Анна Асті
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь