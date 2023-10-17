Судья кулинарного проекта МастерШеф Ольга Мартыновская рассказала о брате, который воюет на стороне России против Украины.

Говорит, это ее троюродный брат по папиной линии. Сейчас они не общаются, а потому и не трогают эту тему.

— Поначалу папа мой, что-то звонил, пытался достучаться, что как так, тут же твоя бабушка живет, а ты, внук из Крыма, на нее выпускаешь ракеты. Но потом поняли, что нет смысла тратить на это какие-то эмоции, слезы, время, — поделилась Мартыновская.

Добавляет, сейчас на духовном и физическом уровне она избавилась от родственников из РФ, будто у нее их и не было.

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Стоит отметить, что не только у Мартыновской есть родственники в стране-агрессоре, которые не просто не признали войну в Украине, но и пошли против нее.

Так, недавно музыкант Коля Серга рассказал о брате из РФ, который также является военнослужащим.