8 травня на одній зі станцій метро Києва виступив ірландський музикант Bono. До нього приєднався лідер гурту Антитіла Тарас Тополя, який наприкінці виступу звернувся до всього світу.

Український музикант дав Bonoу ламки ракети, яка летіла прямо на військову базу у Києві.

– Цю ракету зупинив великий рекламний щит, який Бог дивом поставив на шляху. Можливо це перший випадок, коли реклама врятувала життя. З цієї причини я хочу звернутися до лідерів Європи та Америки, і поставити їм одне питання. Це були принципи вільного західного світу чи просто реклама? – розповів Тополя.

Тарас додав, що якщо принципи та цінності вільного світу справді важливі для Заходу, то вони мають стати біля нас та боротися до кінця.

Раніше Тополя вже розповідав історію про ракету. Коли він із товаришами по службі змінював локацію, вони запізнилися з переміщенням на 30 хвилин. За цей час військові РФ направили на базу ракету, яку зупинив рекламний щит. Музикант додав, що у всьому кварталі від ракетного удару повибивало вікна, а його і товаришів по службі накрило уламками.

Фактам ICTV Тарас Тополя зізнався, що взяти участь у концерті йому запропонував сам Bonо. Він вибирав і трек для дуету. Номер українця Bono передав Ед Ширан, котрий раніше з Тарасом записали спільну пісню.