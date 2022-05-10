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Тарас Тополя показал Bono осколки ракеты и обратился ко всему миру

10 мая 2022, 10:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Боно, U2

8 мая на одной из станций метро Киева выступил ирландский музыкант Bono. К нему присоединился лидер группы Антитела Тарас Тополя, который в конце выступления обратился ко всему миру.

Украинский музыкант дал Bonoосколки ракеты, которая летела прямо на военную базу в Киеве.

— Эту ракету остановил большой рекламный щит, который Бог чудом поставил на пути. Возможно, это первый случай, когда реклама спасла жизнь. По этой причине я хочу обратиться к лидерам Европы и Америки, и задать им один вопрос. Это были принципы свободного западного мира, или просто реклама? — рассказал Тополя.

Тарас добавил, что если принципы и ценности свободного мира действительно важен для Запада, то они должны стать возле нас и бороться до конца. 

Ранее Тополя уже рассказывал историю о ракете. Когда он с сослуживцами менял локацию, они опоздали с перемещением на 30 минут. За это время военные РФ направили на базу ракету, которую остановил рекламный щит. Музыкант добавил, что во всем квартале от ракетного удара повыбивало окна, а его и сослуживцев накрыло обломками.

Эксклюзивно Фактам ICTV Тарас Тополя признался, что принять участие в концерте ему предложил сам Bonо. Он же выбирал и трек для дуэта. Номер украинца Bono передал Эд Ширан, который ранее с Тарасом записали общую песню.

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Теги
Антитіла, Війна в Україні
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