Актор Тарас Цимбалюк підтвердив свій роман зі Світланою Готочкіною.

Актор опублікував знімки в Instagram, на яких позує зі своєю новою коханою, і залишив їх без коментарів.

На фото пара стоїть на фоні стіни з книжковими полицями. Тарас одягнений у толстовку з принтами на рукавах, чорних штанах та кросівках. Світлана також позує у чорній толстовці.

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Тарас та його дівчина тримаються за руки, що однозначно говорить про їхні стосунки.

Пару почали вітати українські зірки – своїми емоціями поділились Ксенія Мішина, Ольга Сумська та Наталка Денисенко.

Нагадаємо, що ще влітку стало відомо про розлучення Тараса зі своєю дружиною. Шлюб із візажисткою Тіною Антоненко тривав недовго – лише 11 місяців, а всього разом вони були 4 роки. Схоже, на розставання вплинула війна.

Неодруженим актор пробув недовго – вже восени він почав зустрічатися зі Світланою, публікуючи різні романтичні фото. Щоправда, Цимбалюк приховував особу своєї пари, але її швидко розкрили користувачі мережі.