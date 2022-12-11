Актор Тарас Цимбалюк продовжує ділитися з шанувальниками фотографіями зі своєю новою коханою. Артист усе так само не показує обличчя обраниці, проте всім вже давно відомо, хто вона – дизайнерка і рестораторка Світлана Готочкіна.
В Instagram-stories Тарас оприлюднив кілька фото в обіймах дівчини. Очевидно, якийсь час закохані не бачилися, оскільки актор наразі виступає по Україні зі своїм спектаклем Емігранти.
– Возз’єднання, – написав під фото Цимбалюк.
Нагадаємо, влітку український шоу-бізнес сколихнула новина про розлучення Тараса Цимбалюка з дружиною, візажисткою Тіною Антоненкою. Разом вони були чотири роки.
Певний час актор був один, проте не довго. Вже восени Тарас став публікувати фото із таємничою коханою, особистість якої шанувальники швидко розсекретили.