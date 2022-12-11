Актор Тарас Цимбалюк продовжує ділитися з шанувальниками фотографіями зі своєю новою коханою. Артист усе так само не показує обличчя обраниці, проте всім вже давно відомо, хто вона – дизайнерка і рестораторка Світлана Готочкіна.

В Instagram-stories Тарас оприлюднив кілька фото в обіймах дівчини. Очевидно, якийсь час закохані не бачилися, оскільки актор наразі виступає по Україні зі своїм спектаклем Емігранти.

– Возз’єднання, – написав під фото Цимбалюк.

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Нагадаємо, влітку український шоу-бізнес сколихнула новина про розлучення Тараса Цимбалюка з дружиною, візажисткою Тіною Антоненкою. Разом вони були чотири роки.

Певний час актор був один, проте не довго. Вже восени Тарас став публікувати фото із таємничою коханою, особистість якої шанувальники швидко розсекретили.