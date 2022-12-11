Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Возз’єднання. Тарас Цимбалюк поділився новими фото з коханою

11 Грудня 2022, 11:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Возз’єднання. Тарас Цимбалюк поділився новими фото з коханою

Актор Тарас Цимбалюк продовжує ділитися з шанувальниками фотографіями зі своєю новою коханою. Артист усе так само не показує обличчя обраниці, проте всім вже давно відомо, хто вона – дизайнерка і рестораторка Світлана Готочкіна.

В Instagram-stories Тарас оприлюднив кілька фото в обіймах дівчини. Очевидно, якийсь час закохані не бачилися, оскільки актор наразі виступає по Україні зі своїм спектаклем Емігранти.

– Возз’єднання, – написав під фото Цимбалюк.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина

Зараз дивляться

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина

Нагадаємо, влітку український шоу-бізнес сколихнула новина про розлучення Тараса Цимбалюка з дружиною, візажисткою Тіною Антоненкою. Разом вони були чотири роки.

Певний час актор був один, проте не довго. Вже восени Тарас став публікувати фото із таємничою коханою, особистість якої шанувальники швидко розсекретили.

Читайте також:
Возз’єднання. Тарас Цимбалюк поділився новими фото з коханоюТаки не самотній: Тарас Цимбалюк показав нове фото з коханою

Теги
Стосунки Тарас Цимбалюк
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь