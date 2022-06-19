Украинский актер Тарас Цымбалюк расстался со своей женой, визажисткой Тиной Антоненко.

Грустной новостью пока что еще супруги поделились в своих Instagram.

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— Мы с Тиночкой больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает. Чтобы продолжить быть счастливыми, должны выбрать отдельные дороги. Бесконечно благодарен за это время. Жизнь продолжается, — написал Тарас.

Тина также обнародовала пост о прекращении отношений. Визажистка отметила, что война – большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них его не проходят.

— Наша пара не стала исключением. Из уважения к Тарасу и к себе, я не стану давать никаких комментариев (собственно, как обычно). Я благодарю за эти четыре года. Самые длинные отношения в моей жизни. Спасибо за любовь, верность, красоту путешествий, которую мы увидели вдвоем, за опыт и развитие, — написала Антоненко.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко поженились в июле 2021 года. В браке пара прожила 11 месяцев.

Отметим, что это второй брак Цымбалюка. Он уже был женат на своей однокурснице Ангелине, с которой развелся в 2016 году. В браке они состояли два года.

Фото: Тарас Цымбалюк