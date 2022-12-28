Актер Тарас Цымбалюк подтвердил свой роман со Светланой Готочкиной. Артист опубликовал несколько снимком, .

Актер опубликовал несколько снимков в Instagram, на которых позирует со своей новой возлюбленной, и оставил их без комментариев.

На фото пара стоит на фоне стены с книжными полками. Тарас одет в толстовку с принтами на рукавах, черных штанах и кроссовках. Светлана также позирует в черной толстовке.

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Тарас и его девушка держатся за руки, что однозначно говорит об их отношениях.

Пару начали поздравлять украинские звезды — своими эмоциями поделились Ксения Мишина, Ольга Сумская и Наталка Денисенко.

Напомним, что еще летом стало известно о разводе Тараса со своей женой. Брак с визажисткой Тиной Антоненко продлился недолго — всего 11 месяцев, а вместе они были 4 года. Похоже, на расставание повлияла война.

Холостым актер пробыл недолго — уже осенью он начал встречаться со Светланой, публикуя различные романтичные фото. Правда, Цымбалюк скрывал личность своей пары, но ее быстро раскрыли пользователи сети.