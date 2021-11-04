Танець із поліетиленом: учасники Україна має талант прокричать про проблеми екології

Цієї суботи на сцену Україна має талант вийдуть талановиті танцюристи, вихідці театру хореографа Раду Поклітару Артем Шошин та Олена Салтикова.

З Артемом глядачі СТБ вже можуть бути знайомі з 5-го сезону Танцюють всі — хлопець пройшов до фіналу. Зараз на сцену талант-шоу танцювальний дует прийшов з оригінальною постановкою, в якій задіяні вітродуї, тканина та поліетиленові пакети.

– Світ змінюється. Ми хотіли б вийти на трибуну у форматі сцени та прокричати танцем про екологічні проблеми у світі. Стан планети посилюється – я навіть не уявляю, що буде через 50 років. Ми вже спостерігаємо такі наслідки як глобальне потепління, спека. Але ж залишити по собі землю, на якій можна жити, хочеться? — каже Артем.

Свою історію танцюристи передадуть суддям і глядачам через танець, у якому третім персонажем стане тканина, що летить. Артем зізнається, працювати з нею одразу було не так легко.

Вони щиро хочуть і вірять, що через танець зможуть достукатися до людей і донести до них головну думку — треба почати берегти свою планету.

– Якщо людина подивиться і подумає, що може варто піти в магазин із сумочкою своєю, а не брати поліетиленовий пакетик, значить її зачепило, значить ми все зробили правильно. Тому ми нервуємо, хоч ми давно не переживали перед виходом на сцену, — ділиться Олена.

Чи вдасться в учасників зачепити серця глядачів, суддів та отримати від них позитивний відгук? Дивіться танець пари цієї суботи о 19.00 на СТБ!

Що змусило Григорія Решетніка пуститися у пляс і для кого танцювала тверк Jerry Heil — усе, що залишилося за лаштунками 2 випуску шоу Україна має талант, читайте у матеріалі.