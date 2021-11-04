Танец с полиэтиленом: участники Україна має талант прокричат о проблемах экологии

В эту субботу на сцену Україна має талант выйдут талантливые танцоры, выходцы театра хореографа Раду Поклитару Артем Шошин и Елена Салтыкова.

С Артемом зрители СТБ уже могут быть знакомы с 5 сезона Танцуют все — парень прошел до финала. Сейчас на сцену талант-шоу танцевальный дуэт пришел с оригинальной постановкой, в которой задействованы ветродуи, ткань и… полиэтиленовые пакеты.

— Мир меняется. Мы хотели бы выйти на трибуну в формате сцены и прокричать танцем об экологических проблемах в мире. Состояние планеты усугубляется — я даже не представляю, что будет через 50 лет. Мы уже наблюдаем такие последствия, как глобальное потепление. жара. А ведь оставить после себя землю, на которой можно жить, хочется? — говорит Артем.

Свою историю танцоры передадут судьям и зрителям через танец, в котором третьим персонажем станет летящая ткань. Артем признается, что сработаться с ней сразу было не так уж и легко.

Они искренне хотят и верят, что через танец смогут достучаться до людей и донести им главную мысль — надо начать беречь свою планету.

— Если человек посмотрит и подумает, что может стоит пойти в магазин с сумочкой своей, а не брать полиэтиленовый пакетик, значит — его зацепило, значит мы все сделали правильно. Поэтому мы и нервничаем, хоть мы давно не переживали перед выходом на сцену, — делится Елена.

Получится ли у участников зацепить сердца зрителей, судей и получить от них позитивный отклик? Смотрите танец пары в эту субботу в 19.00 на СТБ!

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