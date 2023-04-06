Співачка Оля Полякова представила кліп на пісню Танцюю, як в останній раз. Це перша відеоробота зірки за останній рік.

Так, у ролику Оля з’явилася в обтислій блискучій сукні й показала свої навички хореографії. Вона енергійно танцює під світло різноколірних прожекторів, і при цьому вміло співає.

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На думку фенш-фотографа Соні Плакидюк, яка доклала руку до створення ролика, у кліпі вдалося створити алюзію на птаха Фенікс – він переродився з попелу минулого життя задля віри в краще.

– Танець за життя – саме цим співачка вражає глядача у своїй новій відеороботі на головний сингл з майбутнього україномовного альбому, прем’єра якого відбудеться менше ніж за місяць, – так представники артистки описують відео.

Нагадаємо, що реліз пісні Танцюю, як в останній раз відбувся ще 17 лютого – тоді співачка назвала нову роботу маніфестом сильної жінки. Тоді Оля заявила, що пісня одночасно сумна і надихаюча. За словами артистки, вірити в краще і жити потрібно просто зараз.