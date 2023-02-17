Украинская певица Оля Полякова выпустила новую песню под названием Танцую, как в последний раз. Это своего рода манифест сильной женщины.

Так, песня написана на украинском языке, как и вся концертная программа артистки на грядущий женский праздник. Ей в этом помогла композитор Ольга Бажана, сотрудничеству с которой Полякова очень рада.

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— Я наконец-то нашла своего автора, который тонко чувствует не только мои настроения и переживания, но и очень точно передает мою энергию в песнях, — добавила певица.

Что касается самой песни, то она вызывает целую бурю эмоций.

— Наша новая песня Танцую, как в последний раз одновременно грустная и вдохновляющая, с верой и надеждой на то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодня, а сегодня нужно жить и верить в лучшее, — заявила Оля.

Недавно Kola и MamaRika представили песню Люди. Работа посвящена всем украинцам, которые переживают самые сложные моменты своей жизни. Все эти люди все еще остаются сильными, не падают духом, борются до последнего за свое.