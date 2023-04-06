Певица Оля Полякова представила клип на песню Танцую, как в последний раз. Это первая видеоработа звезды за последний год.

Так, в ролике Оля появилась в облегающем блестящем платье и показала свои навыки хореографии. Она энергично танцует под свет разноцветных прожекторов, и при этом умело поет.

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По мнению фенш-фотографа Сони Плакидюк, которая приложила руку к созданию ролика, в клипе удалось создать аллюзию на птицу Феникс — она переродилась из пепла прошлой жизни для веры в лучшее.

— Танец за жизнь — именно этим певица поражает зрителя в своей новой видеоработе на главный сингл из будущего украиноязычного альбома, премьера которого состоится меньше чем через месяц, — так представители артистки описывают видео.

Напомним, что релиз песни Танцую, как в последний раз состоялся еще 17 февраля — тогда певица назвала новую работу манифестом сильной женщины. Тогда Оля заявила, что песня одновременно грустная и вдохновляющая. По словам артистки, верить в лучшее и жить нужно прямо сейчас.