Співачка Оля Полякова відреагувала на заяву зрадниці Ані Лорак про те, що в Україні її нібито “замовили”, не давали працювати, а українські політичні діячі ставили певні умови. При цьому людину, яка за цим стоїть, мовчунка назвати не може.

Так, 1 квітня в День сміху Полякова оприлюднила відеозвернення, сказавши, що знає, хто “замовив” виконавицю, яка замовчує війну в рідній країні. Оля зазначила, що замовником є вона.

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– Я хочу назвати цього замовника. Цей замовник – я. Так, я хотіла у своїй країні бути найкращою, тією, яка збирає стадіони, бути найпопулярнішою і зайняти цей трон. Я хотіла бути королевою і номером один, – сказала Полякова.

Вона також додала, що замовила не тільки Ані Лорак, а й Світлану Лободу, яка в нещодавньому інтерв’ю заявила, що проти неї влаштовували акції та зривали концерти.

– Ще ось і Свєта Лобода сказала, що були проплачені акції, що на неї було замовлення і що люди, імен яких вона не може назвати, платили за зриви її концертів. Так, платила я, грошима свого чоловіка, бо, звичайно, за все платить він, – жартівливо сказала співачка.

Наприкінці вона додала, що замовила і свою подругу, ведучу Машу Єфросиніну, коли та потрапила в мовний скандал.

– Хотіла бути не тільки найкращою співачкою, а й ведучою. Хочу сказати всім артистам, якщо вам здається, що на вас надійшло замовлення, знайте, найімовірніше, ви зазіхнули на мій трон і що це була Оля Полякова, – іронізує артистка.

Варто зазначити, що шанувальники Олі оцінили та підхопили її жарт.

Я знала!

А Тая Повалій? Йолка ще є. Усі зрадники!

Олю, звідки у вас стільки грошей, щоб усіх замовляти?

Хочу зробити замовлення, куди писати?

Олю, я вже за Пашу Мерседеса боюся питати.

Бідний чоловік, навіть за замовлення Ані Лорак платив.

Було б класно, якби ви ще й Путіна замовили, – жартівливо пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак звинуватила Україну в переїзді до Росії і знову назвала війну “конфліктом”. Вона також додала, що у 2014 році її нібито хотіли використати українські політичні діячі, а тому вона змушена була переїхати в країну-агресор.