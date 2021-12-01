Уже цієї п’ятниці, 3 грудня, відбудеться фінал романтичного реаліті Холостячка 2. Саме тоді глядачі дізнаються, кого з чоловіків обере головна героїня, українська співачка Злата Огнєвіч.

За серце Холостячки в фіналі борються три претенденти – Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Роман Свечкоренко. Останній повернувся до реаліті в 11 випуску, попри те, що залишив його в шостому через незакрите питання з розлученням.

В анонсі, опублікованому на YouTube-каналі СТБ, Злата Огнєвіч зізналася, що саме такого чоловіка шукала все своє життя.

– Саме на нього я чекала. Саме поруч із цим чоловіком я почуваюся справжньою жінкою. Я довіряю своєму серцю, – сказала Огнєвіч.

Кому Злата скаже Я люблю тебе – Андрію, Ромі чи Дімі? Глядачі дізнаються вже незабаром, 3 грудня. Дивіться Холостячку на телеканалі СТБ о 19.00.

Нагадаємо, що незадовго до фіналу проект залишив Максим Тарапата. Чоловік встиг познайомити Огнєвіч зі своїми рідними, а також поспілкувався з її батьками, яким він сподобався.

В 11 випуску Злата зазначила, що їй не подобається, що Максим у всьому з нею погоджується. Детальніше про те, як пройшов 11 випуск Холостячки – читайте на Фактах ICTV.