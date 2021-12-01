Уже в эту пятницу, 3 декабря, состоится финал романтического реалити Холостячка 2. Именно тогда зрители узнают, кого из мужчин выберет главная героиня, украинская певица Злата Огневич.

За сердце Холостячки в финале борются три претендента — Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко. Последний вернулся в реалити в 11 выпуске, несмотря на то, что оставил его в шестом из-за незакрытого вопроса с разводом.

В анонсе, опубликованном на YouTube-канале СТБ Злата Огневич призналась, что именно такого мужчину искала всю свою жизнь.

— Именно его я ждала. Именно рядом с этим мужчиной я чувствую себя настоящей женщиной. Я доверяю своему сердцу, — сказала Огневич.

Кому Злата скажет Я люблю тебя — Андрею, Роме или Диме? Зрители узнают уже совсем скоро, 3 декабря. Смотрите Холостячку на телеканале СТБ в 19.00.

Напомним, что незадолго до финала проект покинул Максим Тарапата. Мужчина успел познакомить Огневич со своими родными, а также пообщался с ее родителями, которым он понравился.

В 11 выпуске Злата отметила, что ей не нравится, что Максим во всем с ней соглашается. Детальнее о том, как прошел 11 выпуск Холостячки — читайте на Фактах ICTV.