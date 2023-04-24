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Так правильно: Псюк із Kalush Orchestra відповів Іво Бобулу на слова про зіркову хворобу

24 Квітня 2023, 18:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк відповів на критику з боку Іво Бобула, що переможці Євробачення 2022 підчепили зіркову хворобу.

Раніше Бобул заявив, що музиканти Kalush Orchestra погано поводяться за кордоном і не взаємодіють з аудиторією, а також відмовляють у проханні сфотографуватися фанатам.

Псюк знайшов що відповісти артисту і спростував його слова.

– Кожен гість наших концертів знає, що ми виходимо фотографуватися. Далеко не кожен так робить, на відміну від нас. Буває по-різному – іноді спимо по дві, три години, або й зовсім добу, але ми виходимо. Пацани питають, чи можна не виходити. А я кажу: Ні, ми повинні вийти. Так правильно, тому що так працює сольний концерт, – заявив Псюк.

Також у Kalush Orchestra відповіли й на закиди про шароварщину – лідер гурту впевнений, що все це через сопілкарів у колективі. Сам Олег вважає, що вони зробили мейнстрим.

Нагадаємо, що раніше й сам Іво Бобул нарвався на критику після скандального інтерв’ю. Артиста звинуватили в сексизмі після гучних висловлювань щодо меркантильності та розпещеності жінок. Після таких звинувачень Бобул перервав інтерв’ю і залишив локацію знімань.

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Джерело
ЖВЛ
Теги
Kalush Іво Бобул
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