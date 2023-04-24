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Так правильно: Псюк из Kalush Orchestra ответил Иво Бобулу за звездную болезнь

24 апреля 2023, 18:32
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
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Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк ответил на критику со стороны Иво Бобула, что победители Евровидения 2022 подцепили звездную болезнь. 

Ранее Бобул заявил, что музыканты Kalush Orchestra себя плохо ведут себя за границей и не взаимодействуют с аудиторией, а также отказывают в просьбе сфотографироваться фанатам.

Псюк нашел что ответить артисту и опроверг его слова.

— Каждый гость наших концертов знает, что мы выходим  фотографироваться. Далеко не каждый так делает, в отличие от нас. Бывает по-разному — иногда спим по два, три часа, или вовсе сутки, но мы выходим. Пацаны спрашивают, можно ли не выходить. А я говорю: Нет, мы должны выйти. Так правильно, потому что так работает сольный концерт, — заявил Псюк.

Также в Kalush Orchestra ответили и на предъявы о шароварщине — лидер группы уверен, что все это из-за сопилкарей в коллективе. Сам Олег считает, что они создали мейнстрим.

Напомним, что ранее и сам Иво Бобул нарвался на критику после скандального интервью. Артиста обвинили в сексизме после громких высказываний касательно меркантильности и избалованности женщин. После таких обвинений Бобул прервал интервью и покинул локацию съемок.

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Источник
ЖВЛ
Теги
Kalush Іво Бобул
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