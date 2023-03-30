Співачка Аліна Паш заявила, що не поважає фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка. Конфлікт між артистами стався ще під час нацвідбору на Євробачення 2022, з якого виконавицю дискваліфікували.

Так, за словами Аліни, з Олегом вони в поганих стосунках.

– Я не поважаю Псюка. Він мені не може нормально дивитися в очі. Маю на увазі, що на нацвідборі Євробачення не дивився, коли я намагалася перед усім цим поговорити. Зате всі інші члени команди дуже класні. Вони мені подобаються, вони зі мною спілкувалися, – поділилася Паш.

Додає, попри непорозуміння з Олегом, їй подобається творчість Kalush Orchestra.

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– Я їм плюсую за це. Це допомагає витісняти з плейлистів людей російську музику… Це просто, мабуть, особиста історія моя й Олега. У нас не склалося спілкування, мені не подобається його манера. Мені здається, якби я могла, я б його просто закидала поганими словами без матюків. Ось і все, так буває, – зізналася Аліна.

Нагадаємо, що після фіналу нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш опинилася в центрі скандалу через підроблену довідку про законне перетинання кордону з Кримом у 2015 році.

У результаті артистка відмовилася від участі у конкурсі, а Суспільний мовник заявив про дискваліфікацію Паш через підроблений документ.