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Він мені не може дивитися в очі: Аліна Паш заявила, що не поважає соліста Kalush Orchestra Олега Псюка

30 Березня 2023, 10:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Алина Паш

Співачка Аліна Паш заявила, що не поважає фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка. Конфлікт між артистами стався ще під час нацвідбору на Євробачення 2022, з якого виконавицю дискваліфікували.

Так, за словами Аліни, з Олегом вони в поганих стосунках.

– Я не поважаю Псюка. Він мені не може нормально дивитися в очі. Маю на увазі, що на нацвідборі Євробачення не дивився, коли я намагалася перед усім цим поговорити. Зате всі інші члени команди дуже класні. Вони мені подобаються, вони зі мною спілкувалися, – поділилася Паш.

Додає, попри непорозуміння з Олегом, їй подобається творчість Kalush Orchestra.

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– Я їм плюсую за це. Це допомагає витісняти з плейлистів людей російську музику… Це просто, мабуть, особиста історія моя й Олега. У нас не склалося спілкування, мені не подобається його манера. Мені здається, якби я могла, я б його просто закидала поганими словами без матюків. Ось і все, так буває, – зізналася Аліна.

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Нагадаємо, що після фіналу нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш опинилася в центрі скандалу через підроблену довідку про законне перетинання кордону з Кримом у 2015 році.

У результаті артистка відмовилася від участі у конкурсі, а Суспільний мовник заявив про дискваліфікацію Паш через підроблений документ.

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