Народный артист Украины Иво Бобул прервал интервью во время обсуждения отношения к женщинам.

Так, во время разговора для YouTube-канала Это никто не будет смотреть, Бобул заявил, что сейчас женщины разбалованные.

— Многие женщины сейчас одиноки, но они не понимают почему. Им нужно взглянуть внутрь себя. Нужно искать душу, а не деньги. Я бы об этом не говорил, если бы это не было такой проблемой. Это молодому поколению — есть хорошие девушки, которые сидят дома, а есть плохие, которые ищут себе приключений, — заявил артист.

Эмма Антонюк упрекнула музыканта, и заявила, что он обижает женщин и сексист.

Сейчас смотрят

— Солнце мое, я сейчас встану и пойду. Мы говорили о чем-то, и ты начинаешь на меня давить своей терминологией, которую я не понимаю. Пусть я глупый, но у меня есть жизненный опыт и я тебе о нем говорю. Я прожил 69 лет — это опыт, которого у тебя нет. Дай Боже, чтобы он у тебя был в будущем. Не нужно мокать меня в унитаз. Я тебе о своем опыте говорю, а ты мне начинаешь говорить какую-то х*рню. Все, до свидания, — заявил Бобул.

После этого артист бросил книгу, встал, сняли микрофон с одежды и ушел из локации для съемки.

Украинские звезды критикуют не только общество, но и своих коллег. К примеру, Олег Скрипка раскритиковал Дорофееву и Потапа за байрактарщину. Песни на украинском языке у ряда артистов слишком низкого качества, и это не играет на руку нашей культуре и шоубизу.