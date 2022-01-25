25 січня українська співачка Тіна Кароль святкує 37-річчя. Артистка зізналася, що з 25 років не відзначала жодного свого дня народження.
Виконавиця в Instagram опублікувала архівні кадри з різних життєвих моментів.
– Суть така: з 25 років, як тільки ми почали боротися з чоловіком за життя, я не святкувала жодного дня народження, – написала Тіна Кароль.
Артистка зазначила, що зазвичай обирала сидіти в студії, співати, зніматися в шоу чи тікати від зайвих очей та привітань на Північний полюс до північного сяйва.
– Це лише день, але так багато в ньому надій. Дякую за привітання, – підсумувала виконавиця.
Шанувальників зворушило зізнання Тіни Кароль, тому вони залишили втішні слова та привітали артистку з днем народження.
- Плачу. Кохання наше, з днем народження.
- Усміхайся, моя вродлива дівчинка.
- Щастя вам!
- З днем народження, красива людина.
- Ми вас дуже любимо! Будьте щасливі і не сумуйте.
- Дякую, що ти є.
- Захоплення, та й годі. Королева.
- Це найважливіший день! Людина народилася. Зірка народилася. Це і є святкування життя!
- Нехай в очах буде без сліз, а на серці тепло. – Пишуть у коментарях Тіни Кароль.
Нагадаємо, що артистка пережила сімейну трагедію. В 2013 році помер її чоловік Євген Огір. Чоловік тривалий час боровся з раком шлунка.
Тіна Кароль заявила про себе як про співачку в 2005 році. Тоді вона яскраво виступила на конкурсі Нова хвиля. З того часу популярність артистки стрімко зростає, вона випускає пісні, альбоми, знімає кліпи, чим тішить своїх шанувальників.
Крім того, виконавиця завжди має чудовий вигляд. Як Тіна Кароль підкреслює свій характер одягом – читайте на Фактах ICTV.