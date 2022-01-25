25 січня українська співачка Тіна Кароль святкує 37-річчя. Артистка зізналася, що з 25 років не відзначала жодного свого дня народження.

Виконавиця в Instagram опублікувала архівні кадри з різних життєвих моментів.

– Суть така: з 25 років, як тільки ми почали боротися з чоловіком за життя, я не святкувала жодного дня народження, – написала Тіна Кароль.

Артистка зазначила, що зазвичай обирала сидіти в студії, співати, зніматися в шоу чи тікати від зайвих очей та привітань на Північний полюс до північного сяйва.

– Це лише день, але так багато в ньому надій. Дякую за привітання, – підсумувала виконавиця.

Шанувальників зворушило зізнання Тіни Кароль, тому вони залишили втішні слова та привітали артистку з днем ​​народження.

Плачу. Кохання наше, з днем ​​народження.

Усміхайся, моя вродлива дівчинка.

Щастя вам!

З днем ​​народження, красива людина.

Ми вас дуже любимо! Будьте щасливі і не сумуйте.

Дякую, що ти є.

Захоплення, та й годі. Королева.

Це найважливіший день! Людина народилася. Зірка народилася. Це і є святкування життя!

Нехай в очах буде без сліз, а на серці тепло. – Пишуть у коментарях Тіни Кароль.

Нагадаємо, що артистка пережила сімейну трагедію. В 2013 році помер її чоловік Євген Огір. Чоловік тривалий час боровся з раком шлунка.

Тіна Кароль заявила про себе як про співачку в 2005 році. Тоді вона яскраво виступила на конкурсі Нова хвиля. З того часу популярність артистки стрімко зростає, вона випускає пісні, альбоми, знімає кліпи, чим тішить своїх шанувальників.

Крім того, виконавиця завжди має чудовий вигляд. Як Тіна Кароль підкреслює свій характер одягом – читайте на Фактах ICTV.