Одна з найвідоміших та найтитулованіших співачок України Тіна Кароль 25 січня святкує своє 37-річчя.

Її творча кар’єра стартувала 2005 року. Саме тоді вона яскраво про себе заявила на конкурсі Нова хвиля. З тих пір Тіна Кароль подарувала нам безліч хітів. Серед її релізів і танцювальні треки, і зворушливі, і освідчення в коханні.

Ще однією рисою Тіни Кароль було те, що вона вкрай вдало підкреслювала свої релізи особистим стилем. На Євробаченні вона запалювала під Show Me Your Love у легкій білій сукні.

За часів альбому 9 жизней (Шиншилла, Radio Baby, Не бойся) у Тіни були екстравагантні та яскраві образи.

2013 року у родині Тіни Кароль сталася трагедія – помер її чоловік Євген Огір. З того моменту не лише особисте життя артистки кардинально змінилося, а й її творчість. Підтвердження тому – платівка Помню (2014) на згадку про коханого. Сама Тіна називала цей альбом історією кохання між двома світами. В межах альбому виходять два сингли: Помню і Жизнь продолжается. Образи Тіни у період стають жіночнішими, стриманішими.

Цю лінію вона підтримує, випускаючи сингли Сдаться ты всегда успеешь, Я все ще люблю.

У цей період, до речі, з’являється і червона помада від Тіни Кароль. На більшості публічних виходів вона використовує макіяж, в якому акцент – саме на червоних губах.

2017 рік, альбом Интонации та однойменний музичний фільм.

– Образ Тіни Кароль – сильний та ніжний одночасно. Це моя душа, співачка всередині мене, для якої віддавати – це місія, – так про себе тоді говорила Кароль.

Вечірня сукня, доречне декольте, яскраві губи, ідеальна укладка золотистого волосся, а також певне напилення лоску – образ артистки, який вона досить довго нам показувала. Але 2021-й все змінив.

Першим сигналом стала зухвала фотосесія для журналу Vogue. Тоді всі ЗМІ (ніде правди діти, і ми, зокрема) раз у раз писали про яскравий образ артистки.

І тут як грім серед ясного неба – одразу два сингли: Скандал та Красиво, в яких Тіна Кароль змінилася в очах публіки дуже сильно. Облягаючі, прозорі та не дуже комбінезони, недбалий пучок та боді.

Підкріпила свій новий виток у творчості та стилі Кароль виступом на Atlas Weekend.

Загалом Тіна протягом усього життя могла вмістити у свій вигляд частинку свого Я, не соромлячись і без страху. Адже, коли стежать за кожним твоїм кроком, буває боязко зайвий раз відкриватися. Однак нам точно варто повчитися у неї самовираженню через одяг та аксесуари.

Тіну Кароль – із днем ​​народження, а ми згадаємо останні найяскравіші образи співачки.