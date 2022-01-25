25 января украинская певица Тина Кароль празднует 37-летие. Артистка призналась, что с 25 лет не отмечала ни единого своего дня рождения.

Исполнительница в Instagram опубликовала архивные кадры с разных жизненных моментов.

— Суть такова: с 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения, — написала Тина Кароль.

Артистка отметила, что обычно выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в шоу или убегать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс к северному сиянию.

— Это всего лишь день, но так много в нем надежд. Благодарю за поздравления, — подытожила исполнительница.

Поклонников растрогало признание Тины Кароль, поэтому они оставили утешительные слова и поздравили артистку с днем рождения.

Плачу. Любовь наша, с днем рождения.

Улыбайся, моя красивая девочка.

Счастья вам!

С днем рождения, прекрасный человек.

Мы вас очень любим! Будьте счастливы и не грустите.

Спасибо, что ты есть.

Восхищение, да и только. Королева.

Это важный день! Человек родился. Звезда родилась. Это и есть празднование жизни!

Пусть в глазах будет бесслезно, а на сердце тепло, — пишут в комментариях Тины Кароль.

Напомним, что артистка пережила семейную трагедию. В 2013 году скончался ее муж Евгений Огир. Мужчина продолжительное время боролся с раком желудка.

Тина Кароль заявила о себе как о певице в 2005 году. Тогда она ярко выступила на конкурсе Новая волна. С тех пор популярность артистки стремительно растет, она выпускает песни, альбомы, снимает клипы, чем радует своих поклонников.

Кроме того, исполнительница всегда прекрасно выглядит. Как Тина Кароль подчеркивает свой характер в одежде — читайте на Фактах ICTV.