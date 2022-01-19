У мережі з’явилося рідкісне фото української співачки Тіни Кароль із сім’єю.

На фан-сторінці зірки в Instagram оприлюднили кадр, на якому Тіна позує з батьками, рідним братом та сином. На світлині можна побачити, як Кароль разом із близькими переглядає фото чи відео на ноутбуці.

– Сім’я, – лаконічно підписали кадр.

Фото було зроблено кілька років тому, адже на ньому Веніамін ще досить маленький.

Знімок сподобався шанувальникам Тіни Кароль. Деякі фанати зазначили, що раніше ніколи не бачили цю фотограцію, оскільки співачка дуже рідко ділиться світлинами із сімейного архіву.

А дехто наголосив, що у кадрі не вистачає покійного чоловіка виконавиці – Євгена Огіра. Нагадаємо, що він помер у 2013 році від раку шлунку.

Дружна родина! Хай щастить!

Вперше бачу це приголомшливе фото!

Такі класні!

Жені не вистачить.

Немає нікого дорожче за сім’ю!

Яке тепле фото!

Найкращі, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Тіна Кароль зізналася, що у неї немає справжніх друзів. Зірка не любить ділитися секретами і є дуже закритою людиною.

Після смерті чоловіка Тіна навчилась розраховувати тільки на себе, проте співачка хотіла б навчитися по-справжньому дружити.