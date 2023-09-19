Росіянка Ірина Шейк зганьбилася на показі моди, з’явившись на подіумі з синцем під оком. За такий крок модель розкритикували, як і бренд, який росіянка представляла.

Так, на Тижні моди в Лондоні Шейк вийшла на подіум у блискучій сукні від бренду Mowalola, а на обличчі в неї був грим із фінгалом. Це викликало гнівну критику в суспільстві – під удар потрапив і виробник одягу, і сама росіянка.

У коментарях Шейк звинувачують у романтизації домашнього насильства. Та й у сукупності з показом моди це виглядає так, ніби модель видає синці за аксесуар. Користувачі Instagram зазначили, що це точно не виглядає як підтримка жертв домашнього насильства:

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Пропаганда фізичного насильства – це зовсім не модно.

Це романтизація чи підтримка жертв домашнього насильства?

Відколи домашнє насильство стало модним?

Щось виглядає все сумнівно.

Схоже, для росіян такий макіяж у реальному житті не є чимось незвичайним, якщо Шейк просуває синці під очима в маси.

Нагадаємо, що для любителів моди з’явиться ще один цікавий магазин – бренд H&M повернеться на ринок України. Щоправда, це вже буде ближче до 2024 року, але підготовку вже починають просто зараз.