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Синець під оком – не аксесуар: Ірину Шейк розкритикували за романтизацію насильства

19 Вересня 2023, 11:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ірина Шейк
Джерело: Depositphotos

Росіянка Ірина Шейк зганьбилася на показі моди, з’явившись на подіумі з синцем під оком. За такий крок модель розкритикували, як і бренд, який росіянка представляла.

Так, на Тижні моди в Лондоні Шейк вийшла на подіум у блискучій сукні від бренду Mowalola, а на обличчі в неї був грим із фінгалом. Це викликало гнівну критику в суспільстві – під удар потрапив і виробник одягу, і сама росіянка.

У коментарях Шейк звинувачують у романтизації домашнього насильства. Та й у сукупності з показом моди це виглядає так, ніби модель видає синці за аксесуар. Користувачі Instagram зазначили, що це точно не виглядає як підтримка жертв домашнього насильства:

Зараз дивляться
  • Пропаганда фізичного насильства – це зовсім не модно.
  • Це романтизація чи підтримка жертв домашнього насильства?
  • Відколи домашнє насильство стало модним?
  • Щось виглядає все сумнівно.

Схоже, для росіян такий макіяж у реальному житті не є чимось незвичайним, якщо Шейк просуває синці під очима в маси.

Нагадаємо, що для любителів моди з’явиться ще один цікавий магазин – бренд H&M повернеться на ринок України. Щоправда, це вже буде ближче до 2024 року, але підготовку вже починають просто зараз.

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Ірина Шейк
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