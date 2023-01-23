Американська модель і бізнес-вумен Кайлі Дженнер викликала фурор у мережі та на тижні високої моди в Парижі своїм вбранням. Вона з’явилася на показі бренду Schiaparelli у чорній оксамитовій сукні з головою лева в повну величину.

Як виявилося, голови тварин – один із предметів з нової колекції модного будинку Schiaparelli. Крім лева на сукні Кайлі Дженнер, можна було побачити голови вовка та леопарда на моделях.

За словами креативного директора бренду Деніеля Розберрі, таким чином він хотів зробити відсилання до Божественної комедії Данте Аліг’єрі, де леопард, лев та вовк уособлюють найбільші вади людини.

Зараз дивляться Переглянути цей допис в Instagram Варто зазначити, що голови тварин були виконані з піни та штучної шкіри та хутра, проте мають дуже реалістичний вигляд. Користувачі мережі розкритикували вбрання Дженнер та загалом колекцію, де присутні тварини. Це неправильно у багатьох сенсах, мені шкода. Гарно, але обличчя тварин належать тваринам. Це залишає неправильне уявлення про роль, яку відіграють ці славні істоти. А ви б хотіли, щоб хтось гуляв із вашою головою на плечі?

Ця сукня не тільки жахлива, а й прославляє трофейне полювання.

Чи треба взагалі казати, чому це непристойно?

Символ жорстокого поводження з тваринами.

Носити голову тварини, яка перебуває у списку під загрозою зникнення, це чисте зло, а не висока мода чи кутюр.

Ганьба!

Навіщо використовувати голови тварин для моди? Це просто неправильно. Це просто жахливо! – Пишуть користувачі мережі. Варто зазначити, що багато брендів зараз масово відмовляються від використання натурального хутра, оскільки в наш час це неприпустимо. Читайте також: Маленький король: Кайлі Дженнер вперше показала обличчя сина та назвала його ім’я

Джерело People

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