Шведська компанія H&M заявила про повернення на ринок України. Це станеться через півтора року повномасштабної війни, яку розв’язала Росія – у листопаді.

Про це заявили представники модного бренду одягу. Щоправда, це вже буде ближче до 2024 року – літніх колекцій під час відкриття точно не варто чекати на прилавках.

– Завдяки комунікаціям з партнерами і владою планується знову відкрити більшість магазинів бренду з листопада 2023 року, – повідомляється на сайті компанії.

Зараз проводяться роботи з підготовки до відкриття. У H&M зазначили, що безпека співробітників буде в пріоритеті. Тому далеко не всі магазини можуть відновити роботу – відкриють двері там, де будуть дотримані всі вимоги безпеки.

Крім повернення на ринок України, компанія також хоче допомогти відновити нашу інфраструктуру, беручи участь у програмах допомоги.

Нагадаємо, що на момент повномасштабного вторгнення в Україні було всього 8 магазинів H&M – у Харкові, Києві та Львові.

Інші величезні корпорації вже встигли повернутися на ринок України навіть в умовах війни й активно нарощують свій бізнес. Приміром, McDonald’s відкриває нові ресторани, а не тільки відновлює роботу тих, що тішили українців до 24 лютого 2022 року.