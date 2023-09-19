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Синяк под глазом — не аксессуар: Ирину Шейк раскритиковали за романтизацию насилия

19 сентября 2023, 11:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ірина Шейк
Источник: Depositphotos

Россиянка Ирина Шейк опозорилась на показе моды, появившись на подиуме с синяком под глазом. За такой шаг модель раскритиковали, как и бренд, который россиянка представляла.

Так, на Неделе моды в Лондоне Шейк вышла на подиум в блестящем платье от бренда Mowalola, а на лице у нее был грим с фингалом. Это вызвало гневную критику в обществе — под удар попал и производитель одежды, и сама россиянка.

В комментариях Шейк обвиняют в романтизации домашнего насилия. Да и в совокупности с показом моды это выглядит так, будто модель выдает синяки за аксессуар. Пользователи Instagram отметили, что это точно не выглядит как поддержка жертв домашнего насилии:

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  • Пропаганда физического насилия — это совсем не модно.
  • Это романтизация или поддержка жертв домашнего насилия?
  • С каких пор домашнее насилие стало модным?
  • Что-то выглядит все сомнительно.

Похоже, для россиян такой мейкап в реальной жизни не является чем-то необычным, раз Шейк продвигает синяки под глазами в массы.

Напомним, что для любителей моды появится еще один интересный магазин — бренд H&M вернется на рынок Украины. Правда, это уже будет ближе к 2024 году, но подготовку уже начинают прямо сейчас.

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