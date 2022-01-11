Син популярної співачки Софії Ротару показав її розкішний особняк під Києвом.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Руслан Євдокименко опублікував фото, на якому видно засніжений двір будинку.

На території маєтку є багато дерев, а вздовж доріжки на землі встановлені маленькі ліхтарі.

Будинок Ротару розташований у селі П’ятихатки, за 22 кілометри від Києва. Його площа становить 1 412 квадратних метрів. На території є гостьовий будиночок, величезна альтанка, тенісний корт і мангал.

Зірка купила маєток ще 16 років тому. Спочатку він був збудований зі зрубу, але потім його обклали цеглою.

На ділянці навколо будинку ростуть хвойні дерева – величезні сосни, блакитні ялинки, туї та інші декоративні рослини. Ротару неодноразово заявляла, що їй подобається самостійно доглядати за садом.

Крім заміського будинку, Софія є власницею чотирикімнатної квартири в центрі Києва. Також у неї є вілла-готель в Криму, але цією нерухомістю офіційно володіють її син і невістка.

Нещодавно Софія Ротару виступила на фестивалі Пісня року 2021 у Москві. Під час концерту вона привселюдно накричала на технічного працівника через те, що він занадто близько підійшов до сцени.

Інцидент трапився, коли Ротару збирала квіти, які їй дарували шанувальники. На концерті також були присутні Ані Лорак, Maruv, Лариса Доліна та Філіп Кіркоров.