Популярна співачка Софія Ротару виступила на фестивалі Пісня року 2021 у Москві. Під час концерту вона привселюдно накричала на технічного працівника через те, що він занадто близько підійшов до сцени.

Інцидент трапився, коли Ротару збирала квіти, які їй дарували шанувальники. Підійшовши до краю сцени, вона помітила біля танцюристів та музикантів технічного співробітника і не на жарт розлютилася.

– Куди вийшов? Куди? – різко крикнула зірка, повернувшись спиною до зали.

На зйомках Пісні року також були присутні Ані Лорак, Maruv, Лариса Доліна та Філіп Кіркоров. Деякі зірки опублікували в Instagram-профілі спільні світлини з Ротару.

Нещодавно рідна сестра Софії Ротару Ауріка висловилася про окупацію Криму та спровокувала скандал у РФ.

Жінка зізналася, що вони давно не відвідували Крим. Попри те, що Софія Ротару володіє готельним особняком Villa Sofia в Ялті, вона не їздить на окупований півострів.

Така позиція Ротару викликала бурхливу реакцію у РФ. Через це Софію хотіли позбавити звання почесної громадянки Криму, яке вона отримала у 1997 році.