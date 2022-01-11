Сын популярной певицы Софии Ротару показал ее роскошный особняк под Киевом.

В сториз на личной странице в Instagram Руслан Евдокименко опубликовал фото, на котором видно заснеженный двор дома.

На территории имения много деревьев, а вдоль дорожки на земле установлены маленькие фонари.

Дом Ротару расположен в селе Пятихатки, в 22 километрах от Киева. Его площадь составляет 1 412 квадратных метров. На территории есть гостевой домик, огромная беседка, теннисный корт и мангал.

Звезда купила имение еще 16 лет назад. Сначала он был выстроен из сруба, но затем его обложили кирпичом.

На участке вокруг дома растут хвойные деревья – огромные сосны, голубые елки, туи и другие декоративные растения. Ротару неоднократно заявляла, что ей нравится самостоятельно ухаживать за садом.

Кроме загородного дома, София является владелицей четырехкомнатной квартиры в центре Киева. Также у нее есть вилла-отель в Крыму, но этой недвижимостью официально владеют ее сын и невестка.

Недавно София Ротару выступила на фестивале Песня года 2021 в Москве. Во время концерта она публично накричала на технического работника из-за того, что он слишком близко подошел к сцене.

Инцидент произошел, когда Ротару собирала цветы, которые подарили ей поклонниками. На концерте также присутствовали Ани Лорак, Maruv, Лариса Долина и Филипп Киркоров.