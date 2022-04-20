Син Повалій шукає віддалену роботу в Україні, закликаючи не вбивати ворогів, а молитися за мир

Музикант Денис Повалій, а за сумісництвом син Таїсії Повалій, шукає роботу в Україні, але віддалено з Європи.

– Друзі-музики, кияни, як ви там? Рух є якийсь чи тільки концерти на підтримку України за кордоном? – запитує Повалій, який, мабуть, не в курсі, який саме “рух” у Києві.

Посилаючись на те, що поки не рекомендують повертатися до Києва, він пропонує послуги музиканта дистанційно.

– Намагаюся ось налагодити роботу дистанційно. Благо ноутбук з плагінами та мікрофон з парочкою інструментів захопив! – зазначив Денис.

З послуг також “розчохляння” у музичному продакшні та викладання дітям. За його словами, працювати може російською, українською та англійською.

Чому такі пошуки роботи віддають цинізмом

Давати оцінку подібним речам, зазвичай, заведено у соціальних мережах, проте воєнний час диктує свої умови, коли не існує півтонів. Так ось, у чому проблема. Матір’ю Дениса є відома не у найкращому світлі співачка Таїсія Повалій. Ще до 2014 року вона була затятою шанувальницею втікача президента Януковича, а після того, як він втік на Ростову, Повалій поїхала за ним. Про неї й забули вже давно, якби не останні події, в яких вона відзначилася.

Поки в її країні вбивають дітей, ґвалтують жінок, а міста рівняють із землею російські окупаційні війська, Таїсія вважає за краще грати роль блазня в Кремлі. Адже війна війною, а три срібняки самі себе не зароблять. Ба більше, там їй навіть дали якусь статуетку на премії Шансон року 2022 (щоб це не означало).

І, згідно навіть закону, що діти не відповідають за провини своїх батьків, Денис Повалій ні до чого. Але він до війни точно продовжував працювати зі своєю матір’ю, про що розповідав у Instagram.

Ба більше, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, написав лише один пост, в якому він наважився закликати до миру шляхом “не вбивати ворога, а молитися”. І при тому, що пост він почав з оголошення про смерть сина його товариша.

– Давайте просто молитися і волати про мир. Постити трупи загиблих солдатів і дітей вважаю цілком доречним – до деяких не доходять масштаби трагедії. Іти ж, добровільно брати в руки автомат і стріляти по собі подібним до переможного – помилка. Війна – абсурд, атавізм, кам’яний вік. Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам, – пише Денис.

У пості він також одразу згадав, що його засуджуватимуть за малодушність. Але, попри великий текст, там не знайшлося місця для того, щоб прямо написати, що війну в Україні розв’язала Росія з бункерним лідером Володимиром Путіним на чолі.

– Зараз мене почнуть засуджувати за малодушність, але просто знайте, що я звик за майже 30 років заздрощів і засудження на адресу мого прізвища. Дивуюсь з приводу рішення відправити танки на Київ. Думаю, зараз маски остаточно скинуті. Миру нашому дому, нашій країні, нашій планеті, – підсумував Денис Повалій.

Ну і у фіналі додамо відповіді та жарти Дениса у коментарях під постом.