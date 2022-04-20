Сын Повалий ищет работу в Украине на удаленке, призывая не убивать врагов, а молиться за мир

Музыкант Денис Повалий, а по совместительству и сын Таисии Повалий, ищет работу в Украине, но удаленно из Европы.

Известно, что музыкант сейчас пребывает в Испании.

— Друзья-музыканты, киевляне, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины за границей? — спрашивает Повалий, который видимо не в курсе, какой именно “движ” в Киеве.

Ссылаясь на то, что пока не рекомендуют возвращаться в Киев, он предлагает услуги музыканта дистанционно.

— Пытаюсь вот наладить работу дистанционно. Благо ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов захватил! — отметил Денис.

Из услуг также “расчехление” в музыкальном продакшне и преподавание детям. По его словам, работать может на русском, украинском и английском.

Почему такие поиски работы отдают цинизмом

Давать оценку подобным вещам, как правило, принято в социальных сетях, однако военное время диктует свои условия, когда не существует полутонов. Так вот, в чем загвоздка. Матерью Дениса является известная не в лучшем свете певица Таисия Повалий.

Еще до 2014 года она была ярой поклонницей беглого президента Януковича, а после того, как он удрал на Ростов, Повалий поехала за ним. О ней и забыли все уже давно, если бы не последние события, в которых она отличилась.

Пока в ее стране убивают детей, насилуют женщин, а города ровняют с землей российские оккупационные войска, Таисия предпочитает играть роль шута в Кремле. Ведь война войной, а три серебренника сами себя не заработают. Более того, там ей даже дали какую-то статуэтку на премии Шансон года 2022 (чтобы это не означало).

И, согласно даже закону, что дети не отвечают за проступки своих родителей, Денис Повалий не при чем. Но он до самой войны точно продолжал работать со своей матерью, о чем рассказывал в Instagram.

Более того, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, написал всего один пост, в котором он решился призвать к миру путем “не убивать врага, а молится”. И при том, что пост он начал с объявления о смерти сына его товарища.

— Давайте просто молиться и взывать о мире. Постить трупы погибших солдат и детей считаю вполне уместным — до некоторых не доходят масштабы трагедии…. Идти же, добровольно брать в руки автомат и стрелять по себе подобным до победного — ошибкой. Война — абсурд, атавизм, каменный век. Нужен мир, друзья, а не смерть ворогам, — пишет Денис.

В посте он также сразу упомянул, что его будут осуждать за малодушие. Но, несмотря на большой текст, тем не нашлось места для того, чтобы прям написать, что войну в Украине развязала Россия с бункерным лидером Владимиром Путиным во главе.

— Сейчас меня начнут осуждать за малодушие, но просто знайте, что я привык за почти 30 лет зависти и осуждения в адрес моей фамилии… Недоумеваю по поводу решения отправить танки на Киев… Думаю, сейчас маски окончательно сброшены… Мира нашему дому, нашей стране, нашей планете, — подытожил Денис Повалий.

Ну и в финале добавим ответы и шуточки Дениса в комментариях под постом.