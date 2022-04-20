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Сын Повалий ищет работу в Украине на удаленке, призывая не убивать врагов, а молиться за мир

21 апреля 2022, 00:14
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Сын Повалий ищет работу в Украине на удаленке, призывая не убивать врагов, а молиться за мир

Музыкант Денис Повалий, а по совместительству и сын Таисии Повалий, ищет работу в Украине, но удаленно из Европы.
Известно, что музыкант сейчас пребывает в Испании.

— Друзья-музыканты, киевляне, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины за границей? — спрашивает Повалий, который видимо не в курсе, какой именно “движ” в Киеве.

Ссылаясь на то, что пока не рекомендуют возвращаться в Киев, он предлагает услуги музыканта дистанционно.

— Пытаюсь вот наладить работу дистанционно. Благо ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов захватил! — отметил Денис.

Из услуг также “расчехление” в музыкальном продакшне и преподавание детям. По его словам, работать может на русском, украинском и английском.

Почему такие поиски работы отдают цинизмом

Давать оценку подобным вещам, как правило, принято в социальных сетях, однако военное время диктует свои условия, когда не существует полутонов. Так вот, в чем загвоздка. Матерью Дениса является известная не в лучшем свете певица Таисия Повалий.

Еще до 2014 года она была ярой поклонницей беглого президента Януковича, а после того, как он удрал на Ростов, Повалий поехала за ним. О ней и забыли все уже давно, если бы не последние события, в которых она отличилась.

Пока в ее стране убивают детей, насилуют женщин, а города ровняют с землей российские оккупационные войска, Таисия предпочитает играть роль шута в Кремле. Ведь война войной, а три серебренника сами себя не заработают. Более того, там ей даже дали какую-то статуэтку на премии Шансон года 2022 (чтобы это не означало).

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И, согласно даже закону, что дети не отвечают за проступки своих родителей, Денис Повалий не при чем. Но он до самой войны точно продолжал работать со своей матерью, о чем рассказывал в Instagram.

Более того, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, написал всего один пост, в котором он решился призвать к миру путем “не убивать врага, а молится”. И при том, что пост он начал с объявления о смерти сына его товарища.

— Давайте просто молиться и взывать о мире. Постить трупы погибших солдат и детей считаю вполне уместным — до некоторых не доходят масштабы трагедии…. Идти же, добровольно брать в руки автомат и стрелять по себе подобным до победного — ошибкой. Война — абсурд, атавизм, каменный век. Нужен мир, друзья, а не смерть ворогам, — пишет Денис.

В посте он также сразу упомянул, что его будут осуждать за малодушие. Но, несмотря на большой текст, тем не нашлось места для того, чтобы прям написать, что войну в Украине развязала Россия с бункерным лидером Владимиром Путиным во главе.

— Сейчас меня начнут осуждать за малодушие, но просто знайте, что я привык за почти 30 лет зависти и осуждения в адрес моей фамилии… Недоумеваю по поводу решения отправить танки на Киев… Думаю, сейчас маски окончательно сброшены… Мира нашему дому, нашей стране, нашей планете, — подытожил Денис Повалий.

Ну и в финале добавим ответы и шуточки Дениса в комментариях под постом.

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Теги
Війна в Україні, Таїсія Повалій
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